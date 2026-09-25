Beamten der Carabinieri-Stationen Toblach und Innichen war auf dem Parkplatz eines Hotels ein Mann aufgefallen, der sich mehrfach verdächtig einem geparkten Auto näherte und wieder entfernte. Die Ordnungshüter richteten daraufhin umgehend eine Beobachtung aus der Distanz ein, an der auch Beamte in Zivil beteiligt waren.<BR \/><BR \/>Als der Verdächtige schließlich gemeinsam mit seiner Partnerin in den Wagen stieg und den Motor startete, schlugen die Carabinieri zu und hielten das Fahrzeug an.<h3>\r\nVersteck hinter Holzverkleidung entdeckt<\/h3>Bei der Ausweiskontrolle verstrickte sich das Paar in widersprüchliche Angaben. Da der Fahrer den Carabinieri wegen mehrerer Eigentumsdelikte – darunter Diebstahl und Raub – bereits bestens bekannt war, führten die Beamten eine gründliche Durchsuchung des Autos durch.<BR \/><BR \/>Dabei wurden sie im Kofferraum fündig: In einem Hohlraum hinter einer Holzverkleidung entdeckten die Carabinieri zwei spitze, selbst hergestellte Metallgegenstände. Da der Mann keine plausible Erklärung für das Werkzeug liefern konnte, wurden die Gegenstände als mutmaßliches Einbruchswerkzeug beschlagnahmt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.