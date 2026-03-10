Der Masterstudiengang Accounting und Finanzwirtschaft vermittelt fundierte Kenntnisse finanzieller Zusammenhänge in Unternehmen und auf Finanzmärkten. Er ist stark praxisorientiert und bereitet gezielt auf Karrieren im Finanzsektor, in der Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung sowie in der Finanzanalyse und im Management vor. Besondere Schwerpunkte liegen auf aktuellen Entwicklungen wie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Big-Data-Analytik und nachhaltigen Finanzstrategien.<BR \/><BR \/>Ein zentrales Merkmal des Studiengangs ist seine internationale Ausrichtung: Leistungsstarke Studierende haben die Möglichkeit, ihr zweites Studienjahr in New York zu absolvieren und mit einem Double Degree abzuschließen, der sowohl in den USA als auch in Italien anerkannt ist. Das Auslandsstudienjahr sowie die damit verbundenen internationalen Erfahrungen werden von der Freien Universität Bozen gemeinsam mit langjährigen Partnern wie Hager & Partners, der Südtiroler Sparkasse und der Volksbank unterstützt.<BR \/><BR \/>Für das Studienjahr 2026\/27 wurden erneut gezielte Fördermaßnahmen für besonders leistungsstarke Studierende vereinbart: Die Volksbank vergibt zwei Stipendien, Hager & Partners eines – jeweils in Höhe von 20.000 Euro. Diese ermöglichen drei Studierenden ein Masterstudium in Finance oder Accountancy am Baruch College in New York und decken die Studiengebühren für ein Jahr ab. Zusätzlich vergibt die Südtiroler Sparkasse ein Stipendium in Höhe von 60.000 Euro, das einer Studentin oder einem Studenten die Studiengebühren für ein Jahr im Masterstudiengang Accounting an der NYU Stern School of Business finanziert.<h3>\r\nAusbildung, Netzwerk und Erfahrungen<\/h3>„Internationale Studienprogramme sind ein zentraler Bestandteil einer modernen wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung“, erklärt Rektor Prof. Alex Weissensteiner. „Ein Jahr in der US-Finanzmetropole bietet unseren Studierenden nicht nur eine Ausbildung auf höchstem Niveau, sondern auch Zugang zu einem internationalen Netzwerk und wertvolle interkulturelle Erfahrungen, die in einer zunehmend globalisierten Geschäftswelt entscheidend sind.“<BR \/><BR \/>Studiengangsleiter Prof. Paolo Perego fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie Hager & Partners, der Südtiroler Sparkasse und der Volksbank stärkt das besondere Profil unseres Masterstudiengangs im italienischen Hochschulkontext. Solche Synergien zwischen Universität und Wirtschaft sind entscheidend, um die beruflichen Perspektiven unserer Studierenden zu erweitern und sie beim Einstieg in die Arbeitswelt zu begleiten.“<BR \/><BR \/>„Die Vergabe dieser Stipendien ist zugleich eine strategische Investition in die Fähigkeiten und das Potenzial junger Menschen – und damit in die Zukunft unseres Landes“, betont Prof. Nicola Dalla Via, stellvertretender Studiengangsleiter. „Ziel ist es, unseren Studierenden die Möglichkeit zu geben, in einem dynamischen Umfeld wie New York internationale Kompetenzen und Erfahrungen zu sammeln. Dieses Wissen soll anschließend in das Südtiroler Wirtschaftsgefüge einfließen und so zum Wachstum und zur Innovationskraft unserer heimischen Unternehmen beitragen.“