„Gesundheitsvorsorge beginnt oft mit einfachen Maßnahmen, die wir selbst im Alltag umsetzen können. Dazu gehört eine gute Hygiene wie regelmäßiges Händewaschen ebenso wie die Nutzung der empfohlenen Impfangebote. Damit schützen wir nicht nur uns selbst, sondern auch Menschen, die durch Infektionen besonders gefährdet sind“, unterstreicht Gesundheitslandesrat Hubert Messner.<h3>\r\nHändewaschen und lüften hilft<\/h3>Eine der wichtigsten Maßnahmen ist gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife. Die Weltgesundheitsorganisation WHO unterstreicht die Bedeutung der Händehygiene für die Gesundheitsvorsorge. Hände sollten nicht nur vor dem Essen, bei der Zubereitung von Speisen und nach dem Toilettengang gewaschen werden, sondern auch nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386549_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch richtiges Husten und Niesen schützt. Am besten sollte man in ein Taschentuch oder in die Armbeuge und nicht in die Hände husten oder niesen. Benutzte Taschentücher sollten gleich entsorgt werden.<BR \/><BR \/>Regelmäßiges Stoßlüften hilft, die Konzentration von Krankheitserregern in Innenräumen zu verringern. Wer sich krank fühlt, sollte Kontakte möglichst verringern und besonders gefährdete Menschen schützen.<h3>\r\nKostenloses Impfangebot<\/h3>Auch Impfungen gehören zur Vorsorge. Sie können vor bestimmten Infektionen und insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Die Grippe- und Coronaschutzimpfungen des Südtiroler Sanitätsbetriebs sind kostenlos und besonders für ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und weitere Risikogruppen empfohlen. Auch jetzt ist laut Gesundheitsressort noch ein guter Zeitpunkt für die Impfung.<BR \/><BR \/>Termine können online über SaniBook oder telefonisch über die Einheitliche Landesvormerkstelle unter 0471, 0472, 0473 oder 0474, jeweils mit der Endnummer 100 100, vorgemerkt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebs unter „Grippe- und Coronaschutzimpfung“.