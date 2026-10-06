Bei den Routinekontrollen der Einreisenden im Railjet aus München fiel den Beamten des Polizeikommissariats Brenner ein peruanischer Staatsbürger auf. Als der Mann seinen Pass vorzeigte, schöpften die Polizisten rasch Verdacht bezüglich der Echtheit des Dokuments.<BR \/><BR \/>Der 27-Jährige wurde daraufhin zur genaueren Überprüfung auf das Polizeikommissariat begleitet. Eine eingehende Untersuchung bestätigte die Vermutung der Beamten: Bei dem Ausweis handelte es sich um eine Fälschung.<h3>500 Euro in Portugal bezahlt<\/h3>Konfrontiert mit dem Ergebnis zeigte sich der Mann geständig. Er gab zu, den gefälschten Pass in Portugal für 500 Euro erworben zu haben, um sich damit die Einreise nach Italien zu ermöglichen.<BR \/><BR \/>Die Beamten beschlagnahmten das gefälschte Dokument umgehend. Der 27-Jährige wurde festgenommen.