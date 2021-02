Mit falschem Test über Brenner: Mann angezeigt

Die Staatspolizei hat am Freitag an der Autobahnausfahrt von Sterzing einen Pkw mit ukrainischem Kennzeichen kontrolliert. Als die 3 Insassen des Fahrzeugs nach dem notwendigen negativen Coronavirus-Test gefragt wurden, zeigte einer der 3 einen von einer Apotheke in Nizza ausgestellten Test.Die Ordnungshüter nahmen das Schreiben genauer unter die Lupe und hakten nach. Dabei gestand der 44-jährige Ukrainer, einen gefälschten Test vorgelegt zu haben.Der im Trentino ansässige Mann kassierte eine Anzeige und wurde unter Quarantäne gestellt.

