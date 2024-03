Mit Falschgeld auf Einkaufstour in Bozen: Quästor greift gegen 2 Vorbestrafte durch

Am Mittwoch bemerkten Polizeibeamte im historischen Zentrum von Bozen 2 junge Männer, die beim Verlassen eines Geschäfts die Tasche mit dem soeben getätigten Einkauf in einen Müllkorb warfen. Die Polizisten, misstrauisch geworden, verfolgten die beiden unauffällig und beobachteten, wie sie eine Apotheke betraten und kurz darauf wieder verließen.Die beiden hatten mit einem 50-Euro-Schein, der sich später als Falschgeld entpuppte, eine Maske und ein Medikament gekauft und vom Apotheker dafür Wechselgeld erhalten. Auf frischer Tat ertappt, wurden sie direkt festgenommen und auf die Wache gebracht.Die beiden jungen Männer – ein 25-jähriger und ein 24-jähriger italienischer Staatsangehöriger – sind einschlägig vorbestraft. 33 weitere gefälschte 50-Euro-Banknoten hatten sie bei sich bzw. in ihrer Unterkunft in Meran Sie müssen sich nun wegen des Besitzes und der Ausgabe von gefälschten Banknoten verantworten.Die beiden betrogenen Geschäftsleute erhielten ihr Wechselgeld zurück.Der neue Quästor Paolo Sartori, der derzeit mit einer Reihe von Ausweisungen gegen straffällige Ausländer Schlagzeilen macht, hat auch diese beiden parallel zum Gerichtsverfahren mit einem 3-jährigen Verbot belegt, sich in Bozen und Meran aufzuhalten („foglio di via“).