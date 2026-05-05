Die Carabinieri haben drei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und angezeigt. Während alle den Grenzwert überschritten hatten, erreichte ein Fahrer mit 1,48 Promille fast das Dreifache des gesetzlichen Limits. Die Führerscheine wurden ebenfalls entzogen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Eine weitere Person wurde angezeigt, weil sie sich einem Drogentest widersetzte. <BR \/><BR \/>Parallel dazu wurden auch die Passstraßen intensiv überwacht. Motorradstreifen der Carabinieri kontrollierten insgesamt 61 Fahrzeuge, darunter 20 Motorräder. Dabei wurden acht Verwaltungsstrafen wegen verschiedener Verkehrsübertretungen verhängt, unter anderem wegen überhöhter Geschwindigkeit, riskanter Überholmanöver und Missachtung der Beschilderung. <BR \/><BR \/>In Kurfar stellten die Carabinieri darüber hinaus bei einer Durchsuchung 17,96 Gramm Marihuana sowie 3,44 Gramm Haschisch sicher. In Bruneck wurde eine weitere Person mit 1,13 Gramm Haschisch angetroffen. Die Substanzen wurden beschlagnahmt.