Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Gampenstraße. Ein Mann pakistanischer Staatsangehörigkeit verlor dort die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit voller Wucht gegen ein geparktes Fahrzeug.<BR \/><BR \/>An beiden Autos entstand bei dem Aufprall erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.<h3>\r\nZeugen schlagen sofort Alarm<\/h3>Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, hielten sofort an und verständigten die Meraner Ortspolizei. Als die Beamten eintrafen und den Unfall aufnahmen, stellten sie schnell fest, warum der Fahrer die Kontrolle verloren hatte.<BR \/><BR \/>Ein Atemalkoholtest ergab einen erschreckenden Wert von 2,80 g\/l.<h3>\r\nFührerschein weg, Anzeige erstattet<\/h3>Die Konsequenzen für den Unfallfahrer folgten auf dem Fuß: Die Beamten der Ortspolizei entzogen ihm an Ort und Stelle den Führerschein. Zudem wurde der Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt. Erschwerend kommt hinzu, dass sein Zustand unmittelbar zu einem Verkehrsunfall geführt hat, was das Strafmaß zusätzlich erhöhen dürfte.