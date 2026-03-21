<h3>\r\nTrennschleifer und Messer im Auto <\/h3>\r\nVor wenigen Tagen hielten die Carabinieri der Kompanie Neumarkt bei Kontrollen zwischen Branzoll und Auer ein Fahrzeug an und identifizierten die einzige Person an Bord. Dabei handelt es sich laut einer Aussendung der Sicherheitskräfte um einen wegen verschiedener Straftaten amtsbekannten Mann, der im Unterland wohnhaft ist. <BR \/><BR \/>Die Beamten beschlossen, sein Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie entdeckten dabei einen Trennschleifer – umgangssprachlich Flex genannt – und ein Messer mit einer neun Zentimeter langen Klinge. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus stellten die Carabinieri fest, dass der Verdächtige sein Fahrzeug nicht einer außerordentlichen Pflichtuntersuchung unterzogen hatte – wenige Wochen zuvor sollen die Beamten nämlich bei einer Kontrolle schwerwiegende Mängel am Pkw festgestellt haben und die Untersuchung angeordnet. Aus diesem Grund wurde die verwaltungsbehördliche Stilllegung des Fahrzeugs für die Dauer von 90 Tagen vollstreckt. <h3>\r\nAnzeige bei der Staatsanwaltschaft <\/h3>\r\nWeil er wegen bestimmter Straftaten in Vergangenheit bereits ins Visier der Justiz geraten war, wurde der Verdächtige nach der Entdeckung der beiden Gegenstände in seinem Auto schließlich wegen Mitführen gefährlicher Gegenstände bzw. von Einbruchswerkzeug bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.