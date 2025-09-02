Die Ortspolizei von Tione di Trento hat einen Jugendlichen in der Gemeinde Tre Ville angezeigt, der mit einem frisierten E-Scooter mit 40 km\/h statt der erlaubten 20 unterwegs war.<BR \/><BR \/>Den Beamten war der Jugendliche aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es ihnen, ihn anzuhalten.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter technisch verändert worden war und damit weit über die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hinaus auf bis zu 62 km\/h beschleunigen konnte.<BR \/><BR \/>Als weiteren Verstoß stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche keinen Helm trug. Insgesamt wurden Bußgelder in Höhe von 250 Euro verhängt.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>