Mit gefälschtem spanischen Pass eingereist: 38-Jähriger unter Hausarrest

Am Donnerstag hat eine Streife der Bozner Quästur den 38-jährigen peruanischen Staatsbürger wegen des Besitzes falscher Dokumente und wegen des Verstoßes gegen das Verbot der Wiedereinreise in das Staatsgebiet festgenommen.Die Polizeibeamten der Abteilung für organisierte Kriminalität waren bei ihm vorstellig geworden: Die Hausdurchsuchung ergab, dass er bereits 2019 am Flughafen Fiumicino in Rom ausgewiesen worden war. Mit einem gefälschten spanischen Reisepass war er zurückgekehrt.Nachdem seine wahre Identität festgestellt worden war, wurde der Mann verhaftet. Bis zu seiner Rückführung nach Peru steht er unter Hausarrest.

