Mit Georadar auf der Suche nach weiteren Verstecken des Mafiabosses

Die Carabinieri durchsuchen mit Hilfe von Georadar mehrere Häuser in der Stadt, darunter auch das von Antonio Luppino, dem Sohn von Giovanni, der den Mafiaboss am vergangenen Montag mit dem Auto in die Klinik begleitet hatte, wo beide später verhaftet wurden. Die Giulietta, die der Mafiaboss für seine Fahrten benutzte und die von der Polizei gefunden wurde, war auf einem Parkplatz im Freien versteckt, der Luppino gehörte. Gegen den Sohn des Fahrers des Mafiabosses, der bereits von den Ermittlern vernommen wurde, wird nicht ermittelt.Auch der Besitzer des Autohauses in Palermo, bei dem Matteo Messina Denaro die Giulietta vor einem Jahr gekauft hatte, wurde von den Ermittlern vernommen. Der Händler, der die Fotos Messina Denaros in den Medien gesehen und das Gesicht des Käufers erkannt hatte, bestätigte, dass dieser das Auto persönlich gekauft hatte.Die Auto-Papiere wurden in Messina Denaros letztem Wohnsitz in Campobello di Mazara gefunden. Sie lauteten auf den Namen der Mutter von Andrea Bonafede, der dem Boss seine Identität geliehen hatte. Auch er ist nun verhaftet worden.