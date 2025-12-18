Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde er wegen Hehlerei angezeigt.<BR \/><BR \/>Der E-Scooter im Wert von rund 500 Euro wurde beschlagnahmt und kurz darauf dem rechtmäßigen Besitzer, einem 18-Jährigen aus Meran, unversehrt zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri betonen in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit, Diebstähle anzuzeigen. Im konkreten Fall ermöglichten der Kaufbeleg und die Angabe der Seriennummer des Scooters festzustellen, dass sich der 32-Jährige unrechtmäßig im Besitz eines ihm nicht gehörenden Fahrzeugs befand.