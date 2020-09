Mit gestohlenem Lieferwagen auf Diebestour

Der italienische Staatsbürger albanischer Herkunft wurde am Donnerstag von der Staatspolizei festgenommen. Ihm wird unter anderem schwerer Diebstahl vorgeworfen.Der Verdächtige war mit einem gestohlenen Lieferwagen unterwegs. Laut Presseaussendung der Polizei wurde das Fahrzeug am Hochunserfrauentag in Eppan gestohlen. Danach sollen damit mehrere Diebstähle verübt worden sein. Die Ermittler vermuten, dass unter anderem Fahrräder und Elektro-Roller, vor allem in Bozen, gestohlen wurden.Die Suche nach dem gestohlenen Lieferwagen gestaltete sich als schwierig, da immer wieder die Kenntafeln des Fahrzeugs gewechselt wurden.Als die Ordnungshüter das Fahrzeug schließlich aufspüren konnten, entdeckten sie darin auch Einbruchswerkzeug und einen Roller. Der 33-jährige vorbestrafte S.V. wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.

