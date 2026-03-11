Das Luxusauto des Typs „Land Rover Discovery Sport“ war in der Nacht von einem Parkplatz vor einem bekannten Hotel in Völs am Schlern entwendet worden – der Besitzer hatte laut Aussendung der Carabinieri das Fahrzeug unverschlossen zurückgelassen, den Schlüssel noch im Zündschloss steckend.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri schalteten sich ein und stellten wenig später den 25-jährigen Senegalesen am Steuer des gestohlenen Wagens. Darüber hinaus stellten die Beamten bei dem Mann zwei Parfüms und ein Smartphone sicher – mutmaßlich Beute anderer krimineller Machenschaften.<BR \/><BR \/>Der Luxus-Jeep wurde dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben, die sichergestellten Gegenstände beschlagnahmt. Der 25-Jährige wurde angezeigt.