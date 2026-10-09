Die Verschärfung der Haftmaßnahme wurde vom Untersuchungsrichter am Landesgericht Trient angeordnet. Die Verkehrspolizei setzte den Beschluss um und brachte die beiden Männer in die Justizvollzugsanstalt Bozen.<h3>\r\nVerfolgungsjagd durch Trient<\/h3>Der Vorfall ereignete sich im April. Eine Streife der Verkehrspolizei wollte einen Mercedes mit zwei Männern an Bord kontrollieren. Statt anzuhalten, drückte der Fahrer laut Polizei allerdings aufs Gas. Die Flucht führte durch das Stadtgebiet und anschließend auf die Umfahrungsstraße.<BR \/><BR \/>Während der Verfolgungsjagd warfen die Männer offenbar eine Revolverpistole aus dem Fenster. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Sie war funktionsfähig und wurde als 2014 gestohlen gemeldet.<BR \/><BR \/>Die Verfolgungsjagd endete im Bereich Trient Nord an der Brennerstaatsstraße. Zwar verloren die Polizisten den Mercedes aus den Augen, konnten sich aber das Kennzeichen merken. Dadurch kamen sie den beiden Männern schließlich auf die Spur. Beide wurden daraufhin unter Hausarrest in Bozen gestellt.<h3>\r\nFalsche Diebstahlsanzeige<\/h3>Wenige Tage nach der Flucht soll einer der beiden bei der Quästur in Bozen zudem den Diebstahl des Mercedes angezeigt haben. Nach Angaben der Polizei war die Anzeige falsch und sollte offenbar dazu dienen, mögliche Konsequenzen für die Flucht zu vermeiden.<BR \/><BR \/>Wegen des Verstoßes gegen die Auflagen des Hausarrests ordnete der Ermittlungsrichter nun eine Verschärfung der Maßnahme an. Die beiden Männer wurden deshalb ins Gefängnis von Bozen gebracht.