Zwei peruanische Asylbewerber im Alter von 59 und 38 Jahren stahlen in einem Supermarkt eine Flasche Alkohol und bedrohten Mitarbeiter, als sie gestoppt wurden. <BR \/><BR \/>Auch die eintreffenden Einsatzkräfte wurden mit der Glasflasche bedroht. Die beiden Männer konnten überwältigt und festgenommen werden.<h3>\r\nMitarbeiter mit Messer bedroht<\/h3>Nur wenige Stunden später der nächste Einsatz: In Gries wurde ein 30-jähriger Marokkaner aufgegriffen, der Mitarbeiter eines Lokals mit einem Messer und Korkenziehern bedroht hatte. Er wurde angezeigt.