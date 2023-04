Mit Gleitschirm abgestürzt: 50-Jähriger schwer verletzt

Der Mann stürzte oberhalb des Dorfes Tiarno di Sotto in einer Höhe von etwa 1500 Metern ab. Der Alarm wurde gegen 11.30 Uhr von einem Begleiter ausgelöst, der Zeuge des Unfalls wurde, der sich während des Starts ereignete.Die Bergrettung rückte umgehend mit einem Hubschrauber an und setzte die Sanitäter am Unfallort ab. In einer zweiten Runde des Hubschraubers wurde auch ein Bergretter der Station im Ledrotal zum Einsatzort gebracht, um die Besatzung bei den Bergungsarbeiten zu unterstützen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.Der schwerverletzte Mann war bei der Ankunft der Rettungskräfte bewusstlos. Er wurde stabilisiert, an Bord des Hubschraubers gebracht und in kritischem Zustand in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.