<h3>\r\nGespräch, Pieks, Pflaster: Schon ist die Impfung vorbei <\/h3>\r\nEin Aufklärungsgespräch, ein kleiner Pieks, ein Pflaster wird aufgeklebt und schon ist die Impfung vorbei. Kompatscher und Messner wollen mit ihrer Impfung ein sichtbares Zeichen setzen für Verantwortung, Gesundheit und Gemeinschaft. Denn darauf baut auch die diesjährige Impfaktion „Grippe? Nicht mit uns! #schützedich“ gegen Grippe und Corona.<BR \/><BR \/>„Impfen heißt, Verantwortung zu übernehmen, und zwar für die eigene Gesundheit und zugleich auch für die Gemeinschaft“, sagt Landeshauptmann Kompatscher. „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser schützen wir uns gegenseitig. Ich hoffe, viele folgen diesem Beispiel.“<BR \/><h3>\r\n„Verhindert schwere Verläufe und persönliches Leid“ <\/h3>\r\nGesundheitslandesrat Messner ergänzt: „Die Grippe ist eine ernstzunehmende Erkrankung und nicht mit einem Infekt oder einer Erkältung zu verwechseln. Die Grippeschutz-Impfung verhindert schwere Verläufe und verhindert damit persönliches Leid – und entlastet zeitgleich das Gesundheitssystem. Sie ist deshalb für alle sinnvoll: nicht nur für Risikogruppen, sondern für die gesamte Bevölkerung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228941_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das kühle und feuchte Herbstwetter begünstigt die Ausbreitung von Atemwegsinfektionen wie Grippe und Corona. Deshalb sind die Impfungen ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Beide Impfungen können gleichzeitig gemacht werden und das bedeutet doppelter Schutz mit nur einem Termin.<BR \/><h3>\r\nBesonders Risikogruppen empfohlen <\/h3>\r\nDie Grippeschutzimpfung wird besonders Risikogruppen empfohlen. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen, über 60-Jährige, Schwangere, Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungswesen, Angehörige der Ordnungskräfte sowie Blutspenderinnen und -spender. Auch für die restliche Bevölkerung ist die Impfung kostenfrei und sinnvoll, um schwere Verläufe der Erkrankung zu verhindern. Insgesamt sind 80.000 Impfdosen verfügbar.<BR \/><BR \/>Parallel zur Grippeschutzimpfung wird die Coronaschutzimpfung angeboten. Dafür wird der aktualisierte Impfstoff Comirnaty L.P.8.1 von Pfizer genutzt, der an die aktuell zirkulierenden Varianten angepasst ist.<BR \/><h3>\r\nGrippe- und Coronaschutzimpfung kostenlos <\/h3>\r\nSowohl die Grippe- als auch die Coronaschutzimpfung sind kostenlos und können nach Vormerkung in den Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes (Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Bruneck), bei teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin, Kinderärztinnen und -ärzten sowie in Apotheken gemacht werden.<BR \/><BR \/>Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Messner nahmen sich einen Moment Zeit, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Impfzentrum zu sprechen. Sie bedanken sich für deren Einsatz und die freundliche Atmosphäre, die sie schaffen.