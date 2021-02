Mit Haftbefehl gesucht – 27-Jähriger am Brenner verhaftet

Am Freitagmorgen wurden 4 Männer, die mit dem Zug aus Innsbruck am Brenner ankamen, von den Beamten der Bahnpolizei einer Routinekontrolle unterzogenDa die Männer allesamt keine Papiere bei sich hatten, wurden sie auf die Dienststelle gebracht und genauer untersucht. Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen einen der 4 Männer ein Haftbefehl vorlag. Der 27-Jährige wurde umgehend verhaftet und in das Bozner Gefängnis überstellt, wo er die fünfmonatige Haftstrafe absitzen muss. Seine 3 Begleiter wurden in Absprache mit den österreichischen Behörden zurückgewiesen.

jno