Mit Haftbefehl gesuchter Drogendealer in Eppan aufgespürt und verhaftet

Der Mann, der während einer Polizeioperation den Carabinieri von Barletta, Sondrio und Modugno entkommen war, wurde wegen des Besitzes sowie Handels von Kokain und Marihuana gesucht. Der 41-Jährige flüchtete nach Südtirol und versteckte sich in einer Unterkunft in der Gemeinde Eppan. Dort wurde der Straftäter von den Carabinieri aufgespürt, festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht.Dank einer gut koordinierten, überregionalen Zusammenarbeit der Polizeikräfte war es möglich, den 41-Jährigen ausfindig und dingfest zu machen. Im Rahmen der Polizeioperation wurden insgesamt 13 weitere Personen verhaftet bzw. in den Hausarrest überstellt. Bei den anschließenden Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler zudem eine beachtliche Menge an Drogen und Bargeld sicher.