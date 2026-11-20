Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Ähnlich wie am vergangenen Wochenende besuchen wir auch diesmal eine weit über das Tal schauende Höhenkirche, die im Zusammenhang mit Burgresten steht. Allerdings befinden wir uns diesmal nicht im Inntal, sondern hoch über der Talsohle von Taufers, dem äußeren Teil des Tauferer-Ahrntals, und wir haben keine stattliche Ruine, sondern nur ganz spärliche Mauerreste einer verschollenen kleinen Burg vor uns. Die Kirche St. Walburg hingegen hat die Jahrhunderte gut überdauert und ist ein lohnendes Kurzwanderziel. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387314_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-77260340_listbox" \/><BR \/><BR \/> Ausgehend von Kematen, das gegenüber dem Dorf Mühlen am ostseitigen Rand der Talsohle liegt, führt der Weg anfangs weitgehend eben zwischen ebenen Wiesen und steilen Waldhängen talaus, dann hinauf zu einer Brücke über den wilden Graben des Walburgenbaches, und schließlich geht es zwar etwas steil, aber auf gutem, teilweise gestuftem Weg empor zum sagenumwobenen Kirchlein. <BR \/><BR \/>Dieses wurde 1433 vom Brixner Bischof Ulrich Putsch geweiht, war einst eine beliebte Wallfahrtsstätte, und vor rund 30 Jahren wurde der frühere Flügelaltar durch den neugotischen, aus der Kirche von Sankt Moritzen stammenden heutigen Altar ersetzt. Auch Fresken zieren das Innere des Gotteshauses.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Von hier oben schweift die Aussicht über das Tauferer Tal hinaus bis zur Brunecker Gegend und hinein zur Weitung von Sand in Taufers mit der mächtigen Burg Taufers und den Hochgipfeln des Zillertaler Hauptkammes. <BR \/><BR \/> Unterhalb des Kirchleins befinden sich am steilen Grashang Reste der Ringmauer einer ehemaligen, schon 1747 vom Tiroler Historiker Anton Roschmann erwähnten Burg. Kalkmörtel, Steinlagerung und Verlauf der Mauerzüge beweisen, dass es keine gewöhnlichen Feldmauern sind. <BR \/><BR \/>Auch im Langhaus der Kirche scheinen Reste der einstigen Burg zu stecken, die vermutlich im 13. Jahrhundert von Dienstleuten der mächtigen Herren von Taufers erbaut wurde. Und die Geschichte des Hügels reicht sogar noch viel weiter zurück. Hier kamen nämlich Funde aus prähistorischer Zeit sowie römische Münzen zutage.<h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387320_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Bruneck in Richtung Sand in Taufers bis fast nach Mühlen, vorher rechts ab, in Richtung Kematen und zum Parkplatz gleich rechts nach der Brücke über die Ahr (860 m; verschiedene Wegweiser). Nun auf der Straße (Route 1) südwärts zu Straßengabel, links der Beschilderung St. Walburg und der Nr. 8 folgend hinüber nach Kematen, vom Südende des Dorfes auf dem links abzweigenden breiten Altweg (stets Nr. 8) zwischen Wiesen und Wald südwärts zu schmaler Höfestraße und auf dieser ansteigend zur Brücke über den Walburgenbach. Hier links ab und teilweise über gut gesetzte Stufen durch Wald und Grashänge empor zur Höhenkirche St. Walburg (1.020 m; ab Ausgangspunkt knapp 1 Std.). – Rückweg: Entweder zur Gänze über den Hinweg oder – die Wanderung zu einer Runde gestaltend – ab der Walburgenbrücke stets auf der Höfestraße bleibend zurück zum Ausgangspunkt (ab Kirche etwa <DreiViertel><\/DreiViertel> Std.).<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 160 m<BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Solange gutes Herbstwetter herrscht, problemlose Kurzwanderung. Bei winterlichen Verhältnissen allerdings nicht zu empfehlen.<BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 82 (Taufers Ahrntal) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 036 (Sand in Taufers)<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>