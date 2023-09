Mit harter Hand gegen Verkehrssünder: Was halten Sie davon?

Telefonieren am Steuer? Keine gute Idee

Das Ziel: Die Zahl der Verkehrsunfälle in Italien reduzieren, die Straßen für alle Beteiligten sicherer machen.Wer bereits wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verurteilt wurde, für den gilt die 0,0-Promille-Regelung. Dafür muss das Fahrzeug mit einem sogenannten „Alcolock“-System ausgestattet werden, das ein Fahren verhindert, wenn der Alkoholtest den 0,0-Promille-Wert übersteigt. Wird jemand dennoch ein weiteres Mal mit Alkohol am Steuer angehalten, wird der Führerschein bis zu 30 Jahre entzogen.Dasselbe gilt auch für jene Personen, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen. Beim ersten positiven Schnelltest ist der Führerschein für 20 Tage weg, beim zweiten Mal beträgt das Fahrverbot mindestens 3 Jahre.Ein Minderjähriger, der ohne Führerschein und betrunken oder unter Drogeneinfluss Auto fährt, kann den Führerschein erst mit 24 Jahren erwerben.Führerschein-Neulinge dürfen sich erst nach 3 Jahren nach Erwerb des Führerscheins hinters Steuer von großen Autos setzen.Autofahrern, die am Steuer telefonieren oder chatten, drohen jetzt Strafen von 422 bis 1697 Euro und der Abzug von 8 Führerschein-Punkten; außerdem wird ihnen der Führerschein für einen Zeitraum von 15 Tagen bis zu 2 Monaten entzogen.Werden sie innerhalb von 2 Jahren wieder mit dem Smartphone am Steuer ertappt, so droht ihnen ein Führerschein-Entzug von einem Monat bis zu 3 Monaten sowie die Zahlung einer Geldstrafe von 644 bis maximal 2588 Euro und der Abzug von 10 Führerschein-Punkten.Das im Juni vorgelegte Paket hat die Prüfung durch eine Expertenkommission bestanden, die jetzt noch Änderungen vorgeschlagen hat. Diese Änderungen wurden gestern vom Ministerrat gebilligt und werden dem Parlament vorgelegt, teilte das Verkehrsministerium gestern mit. STOL hat berichtet.