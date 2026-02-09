Nach der Tat, die jedoch erfolglos gewesen sein soll, kam es zu einem Schusswechsel mit den Carabinieri. Verletzt wurde niemand. Wenig später wurden zwei Verdächtige festgenommen.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge hatte ein mit Kalaschnikows bewaffnetes Kommando die Fahrbahn in der Nähe von Tuturano bei Brindisi mit mehreren Autos und einem Lastwagen blockiert, der anschließend in Brand gesetzt wurde. Die Täter schossen mehrfach auf die beiden Geldtransporter, einer davon wurde sogar mit Sprengstoff beschädigt. Allerdings ohne Erfolg, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet.<BR \/><BR \/>Auf der Flucht raubten die Angreifer mehrere im Stau stehende Autofahrer aus und streuten Nägel auf die Fahrbahn, um die Verfolgung zu erschweren. Einige der dramatischen Szenen wurden von Augenzeugen gefilmt und in sozialen Netzwerken verbreitet. <BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="8fx4A2OU"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Verfolgung eröffneten die Täter erneut das Feuer – diesmal auf die Einsatzkräfte gerichtet. Ein Fahrzeug der Carabinieri wurde von mehreren Kugeln getroffen, ein weiteres ziviles Polizeifahrzeug gerammt. Die Beamten blieben nach offiziellen Angaben unverletzt.<BR \/><BR \/>Zwei Männer aus der Provinz Foggia wurden wenig später auf einer Landstraße in der Nähe von Campi Salentina in der Provinz Lecce gestoppt und festgenommen. Ob es sich um Mitglieder des Überfallkommandos handelt, wird noch geprüft.<BR \/><BR \/>Die Schnellstraße war stundenlang gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Straßenbetreiber waren mit einem Großeinsatz vor Ort. Es handelt sich bereits um den zweiten Überfall dieser Art auf derselben Strecke innerhalb von weniger als zwei Jahren.