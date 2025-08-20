<BR \/><BR \/>Auch in den Sommermonaten haben die Carabinieri alle Hände voll zu tun. So hielten sie kürzlich einen 46-Jährigen aus Turin in seinem Pkw an und unterzogen ihn einem Alkoholtest. <BR \/><BR \/>Der Test ergab laut einer Aussendung der Carabinieri, dass der Mann rund 0,80 Gramm Alkohol im Blut hatte und damit den für Lenker maximal zulässigen Wert überschritten hatte. Er wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. <h3>\r\nPolizei muss wegen Streit eingreifen und entdeckt Messer <\/h3>Weiters wurden die Beamten kürzlich auf eine 80er-Party im Leiferer Lido gerufen: Dort soll es zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein, bei dem auch Drohungen ausgesprochen worden sein sollen. <BR \/><BR \/>Der Sicherheitsdienst der Feier hatte die Beteiligten aufgefordert, die Anlage zu verlassen, diese sollen jedoch ihren Streit außerhalb des Lidos weitergeführt haben. Die angerückten Beamten fanden schließlich ein Küchenmesser mit einer 7,5 Zentimeter langen Klinge bei einem der Beteiligten. <BR \/><BR \/>Das Messer wurde beschlagnahmt und der Betroffene, ein in Südtirol wohnhafter 25-Jähriger, wegen illegalem Mitführen einer Waffe angezeigt.<BR \/><BR \/>Schließlich erwischten die Beamten zwei Jugendliche aus Bozen, die laut einer Aussendung Haschischzigaretten bei sich getragen haben sollen. Die beiden Männer im Alter von 23 und 27 Jahren wurden als Konsumenten beim Regierungskommissariat gemeldet.