Gesetzesbrecher aufgepasst: Am Dienstag wurden in Bozen verstärkte Kontrollen von der Staatspolizei durchgeführt: Dabei wurden am Nachmittag zwei Personen in unterschiedlichen Supermärkten beim Diebstahl erwischt. Ein 24-jähriger Marokkaner sowie eine 42-jährige Rumänin, beide waren bereits polizeilich bekannt.<BR \/><BR \/>In der Nacht kontrollierten die Beamten am Verdiplatz einen 27-jährigen Tunesier. In seinem Rucksack fanden sie laut Aussendung der Quästur ein verstecktes Küchenmesser. Er wurde wegen des Mitführens zur Verletzung geeigneter Gegenstände angezeigt.<BR \/><BR \/>Weitere Anzeigen betrafen einen 45-jährigen Tunesier wegen mutmaßlicher Hehlerei eines hochwertigen Fahrrads, einen 22-jährigen Italiener wegen Widerstands und Beleidigung eines Amtsträgers sowie fünf ausländische Staatsbürger, die gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierte die Polizei am Dienstag 118 Personen und zehn Fahrzeuge.