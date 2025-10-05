Cudas bester Tipp: „Die KI nicht für fehlerfrei zu halten.“<BR \/><BR \/><b> Herr Cuda, 32 Radiosender in Italien, zwei weitere in Kanada und Belgien. Wie gelangt man aus dem kleinen Südtirol auf eine so große Bühne?<\/b><BR \/>Manuel Cuda: Anfangs war „Pillole di AI“ für fünf Radiosender eingeplant. Da die Sender das Format untereinander weiterempfohlen haben, hat es sich schnell verbreitet. Dass es nun sogar für die italienische Community in Kanada und Belgien ausgestrahlt wird, hätte ich mir selbst auch nicht erträumt. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es bislang kaum eine vergleichbare Radiosendung gibt. Was Europa anbelangt, ist „Pillole di AI“ ein Unikum.<BR \/><BR \/><b>Wie lautet das Erfolgsrezept von „Pillole di AI“?<\/b><BR \/>Cuda: Um die Künstliche Intelligenz kommt man heutzutage nicht mehr herum. Sie breitet sich zunehmend in allen Lebensbereichen aus. Umso wichtiger ist es, sie nicht zu ignorieren, sondern sich frühzeitig mit ihr zu befassen. „Pillole di AI“ widmet sich der KI in all ihren Facetten in Form eines kurzen Beitrags. Von der einfachen Anwendung im Alltag bis hin zu komplexen Fragestellungen – von Jung bis Alt ist für jeden das Richtige dabei. Nicht zuletzt macht das Format meiner Kollegin Chiara Battaglia, mit der ich die „Pillole di AI“ moderiere, und mir Riesenspaß. Ich glaube, das merkt man uns an.<BR \/><b><BR \/>Was ist der wichtigste Tipp zur KI, den Sie Ihren Zuhörern mit auf den Weg geben?<\/b><BR \/>Cuda: Man darf die Künstliche Intelligenz nicht überschätzen, sie nicht für fehlerfrei halten. Viele Informationen der KI entsprechen nicht der Wahrheit, auch ethisch bleiben viele Fragen offen. Keineswegs darf die Künstliche Intelligenz als Ersatz für Fachpersonal gelten. Ich habe von Fällen gehört, dass Personen auf den Arztbesuch verzichten und sich einfach einen Rat über die KI einholen. Das ist sehr gefährlich.<BR \/><BR \/><b>Ein weiteres Radioformat, für das Sie bekannt sind, widmet sich Musik, die mit KI erstellt wurde. Existiert in dieser Nische bereits eine nennenswerte Szene?<\/b><BR \/>Cuda: Sie wächst rasant. Es gibt zahlreiche Musiker, die nur noch mit KI produzieren – und dabei Millionen von Hörern weltweit erreichen. Es war nie ein Problem, genügend KI-Lieder für die Sendung „AI Music Generation“ zu finden. Ein Drittel aller Songs, die im vergangenen Jahr auf die Musik-Streaming-Plattform Spotify hochgeladen wurden, stammen von der Künstlichen Intelligenz. Ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren wird die KI herkömmliche Musik in der Menge überholen.<BR \/><BR \/><b>Wird die Künstliche Intelligenz echte Musiker auch in Sachen Talent, Kreativität & Co. überholen?<\/b>Cuda: Die KI wird einen echten Musiker niemals ersetzen können, sie stellt nur eine Alternative zur herkömmlichen Musik dar. Die KI kann ein Lied schreiben, aber nicht die Emotionen einbringen, die ein Mensch dabei fühlt. Sie kann ein Gedicht verfassen, aber sie hat nie das erlebt, was der Mensch erfahren hat. Die Musik der Künstlichen Intelligenz wird schnell monoton. Bei der KI handelt es sich um eine Sammlung von Wissen, logisch kombiniert. Sie ist nicht so vielfältig wie der Mensch, daher wird sie ihn in gewissen Aspekten nie übertreffen.<BR \/><BR \/>Interview: Jakob Pramstaller