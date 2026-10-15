Bei einer Kontrolle fanden die Beamten beim 33-Jährigen 18 Dosen Marihuana mit einem Gesamtgewicht von rund zehn Gramm. Der Mann nigerianischer Herkunft war bereits wegen Gewaltdelikten und Drogenhandel polizeibekannt.<BR \/><BR \/>Da er sich laut Polizei illegal in Italien aufhielt, ordnete Quästor Giuseppe Ferrari seine Ausweisung an. Der Mann wurde in das Rückführungszentrum nach Görz gebracht, wo die weiteren Schritte für seine Rückführung vorbereitet werden.<BR \/><BR \/>An der Kontrollaktion waren neben der Staatspolizei auch die Carabinieri, die Finanzpolizei mit einer Hundestaffel und die Ortspolizei beteiligt. Insgesamt wurden 129 Personen und elf Fahrzeuge kontrolliert. Drei weitere ausländische Staatsbürger wurden angezeigt, weil sie sich über ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen hinweggesetzt haben sollen.