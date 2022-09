Mit mehreren Waffen unterwegs – Meraner festgenommen

An einer Kreuzung in Meran war den Carabinieri ein Fahrzeug aufgefallen, das mit heruntergelassenem Fenster auf einem Zebrastreifen geparkt war. Diese Situation machte die Carabinieri misstrauisch. Als sie sich dem Fahrzeug näherten, entdeckten sie auf dem Beifahrersitz eine Pistole.In diesem Moment kam ein Mann zum Auto spaziert, der sofort kontrolliert wurde. Es handelte sich um den Besitzer des Fahrzeugs. Wie sich herausstellte, besaß der aus Meran stammende Mann keine Lizenz zum Waffenbesitz.Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos wurden eine halbautomatische Pistole, eine Schreckschusspistole sowie ein Schlagring, ein Schlagstock und eine Sturmhaube gefunden. Die Waffen und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.Die Schusswaffe stellte sich als gestohlen heraus. Der Mann wurde aufgrund von unerlaubten Waffenbesitzes und Hehlerei angezeigt und festgenommen.Die Carabinieri haben kürzlich mehrere Personen wegen verschiedener Delikte bestraft. So kam es zu einer Anzeige wegen Hehlerei und Diebstahls von 11 Fahrrädern. Ein 21-Jähriger wurde wegen Drogenbesitzes und des Besitzes eines Messers auf freiem Fuß angezeigt. Ein weiterer junger Mann wurde wegen Diebstahls ebenfalls auf freiem Fuß angezeigt.Ein 25-jähriger Mann wurde aufgrund von illegalen Waffenbesitzes angezeigt, da er ein sogenanntes „Butterfly-Messer“ bei sich trug. 2 weitere Personen wurden wegen Drogenbesitzes angezeigt, nachdem sie von den Ordnungshütern beim Rauchen eines Joints erwischt worden waren.