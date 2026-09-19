<BR \/><BR \/>Die Polizei reagierte rasch und hinderte den Verdächtigen an der Flucht. Ersten Rekonstruktionen zufolge soll der Marokkaner gegen Mitternacht die Frau in der Schlachthofstraße angesprochen haben. Er habe Geld von ihr verlangt, heißt es in einer Aussendung der Quästur. <BR \/><BR \/>Als die Frau sich weigerte, ihm ihr Geld zu geben, soll der 29-Jährige ein Messer gezückt und die Frau bedroht haben. Er sei laut Aussendung auch handgreiflich geworden und habe die Haare seines Opfers gezogen. <BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der alarmierten Polizei soll der Verdächtige versucht haben, zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn daran hindern. Wie sich herausstellte, war der Marokkaner bereits aktenkundig – die Behörden haben den Antrag, seine Aufenthaltsgenehmigung nicht zu verlängern, in die Wege geleitet. Auch war gegen ihn ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen aufrecht, das er damit missachtet hatte. <BR \/><BR \/>Der Marokkaner wurde wegen Raubversuch unter erschwerenden Umständen sowie Missachtung des Platzverweises verhaftet und in eine Sicherheitszelle der Quästur gebracht, wo er auf die Einleitung eines Direktverfahrens wartet.