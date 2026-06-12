Die Ordnungskräfte waren im Rahmen von nächtlichen Routinekontrollen auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser beim Anblick der Streife auffallend nervös reagiert und versuchte hatte, eine Umhängetasche hinter seinem Rücken zu verbergen.<BR \/><BR \/>Umgehend veranlassten die Carabinieri eine Personendurchsuchung und wurden fündig. Der Mann führte ein Messer mit einer Gesamtlänge von rund 24 Zentimetern mit sich, das in der Folge beschlagnahmt wurde. <BR \/><BR \/>Der 29-Jährige wurde auf die Wache gebracht und wegen unerlaubten Führens einer Waffe beziehungsweise eines gefährlichen Gegenstands bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Darüber hinaus erfolgte eine Meldung an die zuständigen Behörden wegen des Verstoßes gegen die ausländerrechtlichen Bestimmungen.<BR \/><BR \/>Wie Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem Mann nämlich um einen türkischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Italien, gegen den bereits eine Ausweisungsverfügung vorliegt. Diese war ihm am 28. Mai zugestellt worden – mit der verpflichtenden Aufforderung, das italienische Staatsgebiet innerhalb von sieben Tagen zu verlassen.