Anschließend flüchtete er über den Hinterausgang in Richtung Osten. Eine Fahndung der Exekutive blieb ohne Erfolg. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.<BR \/><BR \/>Die Polizei bat die Bevölkerung um mögliche Hinweise zum Täter. Der Mann dürfte circa 35 Jahre alt und zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur und trug eine graue Stoffhose, weiße Schuhe sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Auffällig war zudem ein weißer Verband an seiner rechten Hand. Der Gesuchte sprach Innsbrucker Dialekt.