Mit Messer bewaffneter Mann von österreichischer Polizei erschossen

Beamte waren am Sonntagmittag zu einem Haus in Dornbirn in der Nähe des Bodensees gerufen worden, nachdem Nachbarn sich über Lärm beschwert hatten, wie die Polizei mitteilte. Dort sei dann ein Mann mit einem Messer auf die Beamten losgegangen. Daraufhin sei der 39-Jährige von zwei Polizeikugeln getroffen worden.Der Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen am Einsatzort. Weitere Informationen gaben die Behörden nicht bekannt.

apa