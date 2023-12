Mit Messern und Fäusten: Schlägereien in Meran

Ins Krankenhaus gebracht

Wie die Ordnungshüter in einer Presseaussendung mitteilen, konnten 6 Personen, allesamt volljährig und ausländischer Herkunft, ausgeforscht werden.Ihnen wird vorgeworfen, kürzlich in 2 Schlägereien, erst in der Garibaldistraße und tags darauf in der Kasernenstraße, verwickelt gewesen zu sein. Auch Messer sollen zu Einsatz gekommen sein.Beim Vorfall in der Garibaldistraße hatten die Schläger die Flucht ergriffen, als sie die eintreffenden Carabinieri sahen. Den Ordnungshütern gelang es jedoch einen, der sich am Arm verletzt hatte, zu stoppen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt.Auch bei der 2. Schlägerei trafen die Carabinieri schnell am Tatort ein und konnten 3 Personen identifizieren. Ein Bürger hatte den Notruf abgesetzt.Nach der Einvernahme von Zeugen und dem Auswerten der Videoaufnahmen konnten schließlich alle 6 an der Schlägerei beteiligten Personen ausgeforscht werden. Sie müssen sich nun aufgrund der Schlägereien vor der Justiz verantworten.