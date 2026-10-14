von Karl Tschurtschenthaler<BR \/><BR \/>Der 17-jährige Jugendliche aus Uttenheim, der anonym bleiben möchte, war am Samstag gegen 22 Uhr mit Freunden auf dem Weg zum Kirchtag. Die Gruppe ging die Weidachstraße in Richtung Haus der Dorfgemeinschaft entlang, als ihr unweit der Pfarrkirche plötzlich ein Unbekannter entgegenkam. „In der Hand hielt er eine Metallstange, mit der er durch die Luft fuchtelte“, erzählt der Jugendliche.<BR \/><BR \/>Worte seien keine gewechselt worden, geschweige denn habe es einen Streit gegeben. Dann ging alles ganz schnell. „Grundlos und wie aus dem Nichts schlug der Unbekannte mit der Metallstange auf mich ein.“ Dabei habe der Angreifer laut geschrien, verstanden habe ihn aber niemand.<BR \/><BR \/>Der Schlag traf den 17-Jährigen hart am Kopf. Benommen sank er zu Boden. Was dann geschah, weiß er nur aus Erzählungen. Selbst kann er sich an die Ereignisse nicht erinnern. „Man sagte mir, dass der Unbekannte ein zweites Mal ausgeholt hat, um auf mich einzuschlagen.“<BR \/><BR \/>In diesem Moment reagierte einer seiner Freunde geistesgegenwärtig und stieß den Angreifer weg. Dabei soll auch er von der Metallstange am Arm getroffen worden sein. „Wäre er nicht da gewesen, denke ich, hätte es für mich schlimm ausgehen können“, sagt der 17-Jährige. Der Unbekannte, den Augenzeugen auf 18 bis 20 Jahre schätzen und den in Uttenheim offenbar noch nie jemand gesehen hat, ließ daraufhin die Metallstange fallen und flüchtete. Bei dem Stab handelt es sich laut Anwesenden um ein etwa eineinhalb Meter langes, massives Metallstück mit einem Durchmesser von drei bis vier Zentimetern.<BR \/><BR \/>Der Freund nahm zunächst die Verfolgung auf, kehrte aber nach wenigen Schritten um, um sich um den Verletzten zu kümmern. Währenddessen stieg der mutmaßliche Angreifer offenbar zusammen mit anderen in ein Auto und fuhr davon. Von ihm fehlt weiterhin jede Spur.<BR \/><BR \/>Umgehend wurde das Weiße Kreuz alarmiert. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Umstehende um den am Boden liegenden Jugendlichen. Auch an diese Minuten hat der 17-Jährige nur vage Erinnerungen. Nach Aussagen von Anwesenden wurde alles getan, um zu verhindern, dass er das Bewusstsein verliert. Auch die Carabinieri waren vor Ort.<BR \/><BR \/>Erst im Krankenhaus kam er wieder richtig zu sich. Wie die Carabinieri mitteilten, erlitt der Jugendliche Kopfverletzungen, deren Heilungsdauer mit rund zwei Wochen angegeben wurde.<BR \/><BR \/>Im Zusammenhang mit dem Angriff kam es zunächst zu Missverständnissen über die Art der Verletzungen. Wie nun die Carabinieri klarstellten, erlitt der junge Uttenheimer weder einen Nasenbeinbruch noch eine klaffende Wunde, die genäht werden musste. Die Nasenverletzung wurde einem anderen Jugendlichen bei einem Streit im Festzelt zugefügt. Die zu nähende Wunde erlitt ein Dritter, der ohne Fremdeinwirkung im Küchenbereich des Zeltes gestürzt war.