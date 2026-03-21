Warum Mario Orth sein nächstes Projekt in Bozen startet und was er vorhat, erklärt er im Interview.<BR \/><BR \/><b>Herr Orth, in den Medien werden Sie oft als „Wiener Wohltäter“ betitelt. Wieso?<BR \/><\/b>Mario Orth: Diesen Beinamen habe ich mir nicht selbst gegeben, er stammt aus den Medien. Seit einigen Jahren engagiere ich mich im sozialen Bereich. Dabei geht es mir nicht nur darum, die Armut zu bekämpfen, sondern auch die Menschen zu vereinen. Grundsätzlich biete ich kostenlose Mahlzeiten an, helfe aber auch Familien in großen finanziellen Nöten oder übernehme Rechnungen für die Schule oder den Kindergarten.<BR \/><BR \/><b>Wie finanzieren Sie all Ihre Projekte?<\/b><BR \/>Orth: Ich habe einen Millionenbetrag geerbt. Die Erbschaft habe ich anschließend in Kryptowährungen investiert. Genaue Angaben zu meinem Privatvermögen möchte ich nicht machen. Ich kann aber sagen, dass alle Projekte bisher einzig durch mein Vermögen finanziert wurden – ich habe noch nie eine Geldspende entgegengenommen.<BR \/><BR \/><b>Wo haben Sie bereits Wohltätigkeit angeboten?<\/b><BR \/>Orth: Angefangen hat alles in meiner Heimatstadt Wien. Derzeit bin ich auch in Klagenfurt aktiv. Essensstände gab es jedoch bereits in Berlin und Paris, meine nächste Station ist Bozen, wo ab April ein Essensstand zur Verfügung stehen wird.<BR \/><BR \/><b> Warum starten Sie Ihr nächstes Projekt ausgerechnet in Bozen?<\/b><BR \/>Orth: Nach Projekten in Deutschland und Frankreich möchte ich nun in Italien aktiv werden. Ich starte im Norden und arbeite mich dann weiter in Richtung Süden, weshalb ich in Bozen beginnen möchte. In den nächsten Monaten sollen auch Essensstände in Bologna und Rom folgen.<BR \/><BR \/><b>Wie fiel die Reaktion aus, dass Sie nach Bozen kommen?<\/b><BR \/>Orth: Die Reaktionen sind überwältigend ausgefallen. So viele Nachrichten über die sozialen Medien habe ich noch nie erhalten. Einige Gastrobetriebe haben eine Kooperation angeboten, andere Personen freuen sich einfach, dass ich nach Bozen komme.<BR \/><BR \/><b>Was genau ist in Bozen geplant?<\/b><BR \/>Orth: Vor dem Dom, gegenüber vom McDonald's, wird ein Essensstand eingerichtet. Dort können sich Studierende, Schüler sowie Bedürftige eine Mahlzeit abholen. Man muss keine Voraussetzung erfüllen, um Essen zu bekommen. Die Speisen sind aber nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, es werden etwa 250 Portionen täglich verteilt.<BR \/><BR \/><b>Wie oft soll das Essen verteilt werden?<\/b><BR \/>Orth: Am Mittwoch, 1. April, findet zunächst ein Kennenlerntag statt. Ab der darauffolgenden Woche ist der Essensstand für zwei Wochen jeweils dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Kommt das Angebot gut an, werden die Mahlzeiten daraufhin an fünf Tagen pro Woche verteilt. Für den Stand vor dem Dom habe ich eine Konzession für ein Jahr erhalten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, künftig mehrere Stände in Bozen zu betreiben.<BR \/><BR \/><b>Wer bereitet das Essen zu?<\/b><BR \/>Orth: Das Essen wird aus Hygienegründen von zwei lokalen Gastrobetrieben zubereitet – einer Pizzeria und einem Gasthaus. Am Stand wird es kein Fleisch geben, um auf Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren sowie aus religiösen Gründen kein Fleisch essen, Rücksicht zu nehmen.<BR \/><BR \/><b>Wer gibt das Essen am Stand aus?<\/b><BR \/>Orth: Diese Aufgabe wird von Freiwilligen übernommen. Diesbezüglich habe ich bereits sehr viele Anfragen erhalten von Pensionisten bis hin zu Freiwilligen, die in einem Verein tätig sind. Bei den Essensständen bin ich auf helfende Hände angewiesen, das war bisher aber noch nie ein Problem.<BR \/><BR \/><b> Wieso engagieren Sie sich im sozialen Bereich?<\/b><BR \/>Orth: Ich möchte meine finanzielle Situation nutzen, um andere Menschen, denen es nicht so gut geht, zu unterstützen. Mir ist bewusst, dass ich nicht die ganze Welt retten kann. Trotzdem möchte ich mit meinen Projekten ein Zeichen setzen.<h3>\r\nZur Person<\/h3>\r\nMario Orth ist 31 Jahre alt, in Wien geboren und in Döbling, einem reichen und grünen Viertel im 19. Bezirk der Stadt, aufgewachsen. Orth schloss ein Studium in der Medizin ab, entschied sich aber, in den Bereich der Wohltätigkeit einzusteigen. Die sozialen Projekte – Essensausgabe und finanzielle Unterstützung von Familien – finanziert Orth laut eigener Aussage selbstständig, ohne jegliche Geldspenden. Heute ist er in Österreich und darüber hinaus als „Wiener Wohltäter“ bekannt.