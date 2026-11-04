Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen im Führerscheinamt der Autonomen Provinz Bozen. Bereits während der theoretischen Prüfung schöpften die anwesenden Beamten der kriminalpolizeilichen Abteilung der Verkehrspolizei für die Provinzen Trentino-Südtirol und Belluno Verdacht. Das Verhalten der Kandidatin ließ darauf schließen, dass sie versuchte, unerlaubte Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen.<BR \/><BR \/>Nachdem die Prüfung beendet war, schritten die Beamten zur Tat und unterzogen die Frau einer Durchsuchung. Dabei kam eine beträchtliche Menge an versteckter Technik zum Vorschein. Die Kandidatin hatte am Körper sowie in ihrer Kleidung gleich drei GSM-Sender mit entsprechenden SIM-Karten, eine Minikamera, ein Smartphone und einen kaum sichtbaren Miniatur-Ohrhörer versteckt.<BR \/><BR \/>Die gesamte Ausrüstung wurde umgehend beschlagnahmt. Die Frau muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen und wurde wegen des Verdachts auf Betrug bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.