<h3>\r\nMinderjährige im Visier <\/h3>\r\nEin modulares Messer kann in Einzelteile zerlegt werden – das von den Carabinieri beschlagnahmte Modell stammt aus einer 3D-Druckermaschine. Laut der Rekonstruktion der Beamten soll der Schüler, bei dem die Waffe entdeckt wurde, das Modell im Netz gefunden und einen Mitschüler gebeten haben, es mit dem 3D-Drucker, über den letzterer verfügt, anzufertigen. <BR \/><BR \/>Was am Messer auffällt, sind die Magnete, die womöglich dazu dienen, die Klinge mit einer Länge von zehn Zentimetern im Griff zu fixieren. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt 18 Zentimeter.<BR \/><BR \/>Die beiden Verdächtigen sind minderjährig, aus diesem Grund wurde die Jugendstaatsanwaltschaft informiert und ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Herstellung und illegalem Mitführen von Waffen bzw. von gefährlichen Gegenständen eingeleitet. <BR \/><h3>\r\nNicht die erste Beschlagnahme dieser Art <\/h3>\r\nAuch beschlagnahmten die Carabinieri den 3D-Drucker, mit dem das Messer angefertigt worden war. Wie bereits vor wenigen Wochen in Terlan ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/messer-aus-3d-drucker-carabinieri-terlan-zeigen-schueler-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>) war auch in diesem Fall das rasche Eingreifen des Schulpersonals ausschlaggebend, um eine potenzielle Eskalation zu verhindern. Auch damals waren Messer und 3D-Drucker beschlagnahmt worden.