Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Ein 27-jähriger Italiener prallte mit seiner Maschine in einer Kurve gegen die Leitplanke und wurde rund 25 Meter über eine steile Böschung geschleudert. <BR \/><BR \/>Die Bergrettung Welschnofen, die Freiwillige Feuerwehr Deutschnofen und das Weiße Kreuz kümmerten sich um die äußerst schwierige Bergung des mittelschwer verletzten Mannes.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Erhebungen aufgenommen. <BR \/><BR \/>Erst gestern war es <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/atzwang-motorrad-kollidiert-mit-pkw-einheimischer-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">tagsüber<\/a> sowie <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-crash-zwischen-pkw-und-motorrad-biker-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in der Nacht<\/a> zu schweren Motorradunfällen gekommen.