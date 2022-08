Mit Paragleiter am Ortler abgestürzt – erheblich verletzt

Es war kurz nach Mittag, als die Rettungskräfte alarmiert wurden: Absturz am Ortler hieß es. Es war aber nicht, wie man vermuten könnte, ein Bergsteiger, der abgestürzt ist, sondern ein Paragleiter.Ein bundesdeutscher Tourist war in der Früh losgegangen, um den Ortler zu besteigen. Als er gegen Mittag auf dem Gipfel war, wollte er mit Paragleiter wieder zurück ins Tal fliegen.Kurz nach dem Start stürzte er aber aus noch ungeklärter Ursache ab und verletzte sich dabei erheblich am Oberschenkel und am Brustkorb.Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus von Meran geflogen.Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden und der Notarzthubschrauber Pelikan 3.