Mit QR-Code oder Impfpass ins Lokal

Nach und nach sperrt Südtirol wieder auf. Um in den meisten Bereichen Zugang zu erlangen, braucht es allerdings den Green Pass. So darf nur ins Gasthaus, Kino, Konzert oder Theater und seit Freitag auch wieder in die Disco, wer über den nötigen Nachweis als Genesener oder Geimpfter verfügt. Viele Gastwirte und Veranstalter erkennen allerdings nur den digitalen Nachweis, also den Green Pass, als Zugangsberechtigung an.„Und handeln damit nicht korrekt“, wie sich eine „Dolomiten“-Leserin zu Recht beschwert. Wie Gesundheitsbetrieb und Gesundheitsressort auf Nachfrage bestätigen, gelten sowohl Green Pass als auch Impfnachweis in ausgedruckter Form. Im Klartext: Wer vom Gesundheitsministerium noch keine Zugangsdaten erhalten hat, um sich seinen Green Pass aufs Mobiltelefon herunterzuladen, kann das Genesungszertifikat ausdrucken oder das Impfzertifikat vorweisen, das er bei erfolgter Impfung erhält. Wie mehrfach berichtet, ist alles gleichermaßen gültig.Vor Probleme stellt der digitale Green Pass auch Gäste aus dem Ausland. In Deutschland etwa gab es den Impfpass bis vor wenigen Monaten nur in Papierform.Fazit: Egal ob mit QR-Code am Handy oder dem Impfnachweis in der Hand, Zutritt zu Gastlokal oder Veranstaltung muss in beiden Fällen gewährt werden. Nur wer ohne oder nur mit einem negativen Testergebnis Einlass verlangt, muss, wie vom Gesetz vorgesehen, draußen bleiben.

