Mit Quad 50 Meter abgestürzt – schwer verletzt

Zu einem schweren Freizeitunfall ist es am frühen Samstagabend im Gadertal gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in St. Martin in Thurn. Ein Mann aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Quad und stürzte damit rund 50 Meter in die Tiefe.



Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.



Im Einsatz standen auch die Bergrettung, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin und Wengen, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.