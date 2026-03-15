Das Boot wurde dabei in zwei Teile gerissen. Ein 21-Jähriger wurde während der Fahrt aus dem Boot geschleudert und blieb unverletzt. Die vier weiteren wurden teils schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Ein 23-Jähriger wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus in St. Gallen in der Schweiz geflogen, berichtete die Polizei. Ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die zwei weiteren Männer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.