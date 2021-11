Mit Schnee und Regen ins Wochenende

Schritt für Schritt in Richtung Winter: Eine Kaltfront erreichte Südtirol. Es regnet und schneit verbreitet und die Schneefallgrenze sinkt immer weiter, auf etwa 400 bis 800 Höhenmeter, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Im Verlauf des Tages werden die Niederschläge vorübergehend seltener, bevor es am Abend und in der Nacht auf Sonntag erneut zu Regen- und Schneefällen kommt. Dabei sinkt die Schneefallgrenze kurzzeitig bis in viele Täler.Am Sonntag bessert sich das Wetter. Letzte Schneefälle klingen in der Früh ab. Allerdings wird es kalt. Vor allem im Norden wird es windig.

