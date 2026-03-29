Nach dem Wettereinbruch Mitte der vergangenen Woche ist die Sonne am Himmel über Südtirol wieder zurückgekehrt. Auch die Temperaturen sind erneut frühlingshaft. Der Nordwind lässt allerdings auch in der Karwoche nicht nach.<BR \/><BR \/>Der Montag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag und am Abend sind vor allem im Norden Niederschläge möglich, die in der Nacht intensiver werden. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 Meter. Am Dienstag halten sich Wolken und Schneeschauer weiter, während im Süden des Landes die Sonne vom Himmel strahlt – begleitet von teils kräftigem Nordwind. <BR \/><BR \/>Am Mittwoch wechseln Sonne und Wolken, der Wind wird etwas schwächer. In der zweiten Wochenhälfte kommt aktuellen Prognosen zufolge die Sonne überall wieder häufiger zum Vorschein. Vor allem im Norden bleibt es windig. Die Temperaturen steigen zum Wochenende hin voraussichtlich auf bis zu 19 Grad.