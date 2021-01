Mit Spielzeugpistole bedroht: 2 Räuber erbeuten 500 Euro in Bozen

2 bislang Unbekannte haben am Samstag einen Supermarkt am Anne-Frank-Platz in Bozen überfallen und rund 500 Euro an Einnahmen aus der Kasse entwendet. Als Drohwaffe verwendeten sie dabei eine Spielzeugpistole.