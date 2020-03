Mit Stein Glasscheibe eingeschlagen: Einbrecher verhaftet

Der Mann aus Marokko hatte einen Stein in eine Jacke eingewickelt und damit die Glasscheibe der Eingangstür eines Elektrogeschäfts in Bozen eingeschlagen.Mindestens 2 Mal betrat er so das Geschäft und schnappte sich EDV-Material, SIM-Karten und andere Produkte im Gesamtwert von rund 1500 Euro.Glücklicherweise blieb der Einbruch durch das Zerschlagen des Glases nicht unbemerkt: Ein Anrainer des Geschäfts hatte den Lärm gehört und die Einheitliche Notrufnummer 112 verständigt.Die Streife der Staatspolizei konnte den Mann in der Nähe des Geschäfts einholen: Er hatte die gestohlene Ware in 2 schwarzen Müllsäcken bei sich.Auch die Aufnahmen der Überwachungskameras bestätigten, dass es sich bei dem 35-Jährigen um den Einbrecher handelte.Der Mann, der keine Aufenthaltsgenehmigung besitzt, wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht.

liz