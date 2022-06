Mit Suchhunden und Wärmebildkameras: Am Montiggler See wird weiter gesucht

Foto: © Taucher der Freiwilligen Feuerwehren

Wie berichtet, soll Michael Hafner mit einem Paddel auf dem See gewesen sein. Die Jugendlichen, die Alarm geschlagen haben, haben laut Auskunft der Carabinieri nicht gesehen, ob er ins Wasser gefallen oder weggeschwommen ist. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert, die Wasserrettung, die Bezirkstaucher sowie der Notarzthubschrauber. Mit Einbruch der Dunkelheit musste die Suche am Sonntag gegen 22 Uhr erfolglos abgebrochen werden.„Von morgens bis abends waren heute ständig 4 Taucher im See. Wir haben 10 Turnusse gemacht – man ist dabei jeweils etwa eine Stunde lang unter Wasser“, berichtet der Gruppenleiter der Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, Wolfgang Sinn. Nichts soll unversucht bleiben.Doch bisher fanden die Einsatzkräfte keine Spur des Vermissten. Die Taucher beendeten ihre Arbeit um 19 Uhr. Doch die Suchaktion selbst soll so lange wie möglich fortgesetzt werden: mit Wärmebildkameras und Spürhunden.Bei einer Lagebesprechung am frühen Montagabend wurde vereinbart, die Suche auch am Dienstag ab 6 Uhr intensiv weiterzuführen. Größte Aufmerksamkeit gilt dem See und seiner direkten Umgebung: Vom Einsatz zusätzlicher technischer Instrumente erhoffen sich die Einsatzkräfte Unterstützung.