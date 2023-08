Mit SUV über Straße hinaus: Führerscheinneuling leicht verletzt

Foto: © FFW Freiberg

Foto: © FFW Freiberg

Foto: © FFW Freiberg

Großes Glück hatte am heutigen Mittwoch ein 19-Jährige r aus Meran. Er war gegen 18 Uhr am Steuer eines Mercedes GLE auf der Katzensteinstraße unterwegs, als er unweit der Feuerwehrhalle in Freiberg über die Fahrbahn geriet und im darunterliegenden Wald landete.12 Wehrmänner der Feuerwehr Freiberg waren sofort an der Unfallstelle und nahmen die Erstversorgung vor. Der junge Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, am Geländefahrzeug entstand großer Schaden. Das Rote Kreuz brachte den 19-Jährigen ins Meraner Spital.Neben der Feuerwehr Freiberg war auch die Freiwillige Feuerwehr Meran mit 6 Mann, einem Lkw und einem schweren Rüstfahrzeug im Einsatz. Sie nahmen gemeinsam die komplizierte Bergung des Wagens vor. Die Stadtpolizei Meran ermittelt den Unfallhergang.