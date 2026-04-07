Laut ersten Informationen ereignete sich der Unfall nahe der Pera Schupf im Gebiet Trudner Horn. Gegen 12.30 Uhr überschlug sich ein Traktor, auf dem ein 21-Jähriger unterwegs war.<BR \/><BR \/>Der junge Mann erlitt infolge des Unfalls ein Schädel-Hirn- sowie ein Beckentrauma. Er wurde nach der Erstversorgung von Ort vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus Bozen geflogen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Truden, die Carabinieri so wie der CNSAS Unterland.